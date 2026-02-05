Atalanta-Juve, la moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"
Polemiche infinite per il rigore assegnato alla squadra di Palladino: il tocco di mano di Bremer è da rigore? Il voto del nostro moviolista è impietoso.
Graziano Cesari, nella moviola di Coppa Italia Live, non ha giudicato positivamente la prova dell'arbitro Fabbri in Atalanta-Juve. Queste le parole: "La mano di Bremer non va mai verso il pallone, la distanza è ravvicinatissima e il giocatore fa un movimento per stoppare la corsa e automaticamente apre il braccio per equilibrarsi. Questo rigore è l'anticalcio! E anche sul contatto DeRoon-Cambiaso restano moltissimi dubbi perché l'olandese sembrare tirare via l'avversario".
Luciano Spalletti, però, ha valutato diversamente l'azione pur commentando la decisione di Fabbri abbastanza laconicamente: "È rigore perché la tocca con la mano, basta. Non devo essere io a commentare, il mio lavoro è differente". Bremer sulla stessa linea: "Rigore? Il regolamento dice questo, io da difensore dico no ma non bisogna lamentarsi".
Secondo le moviole dei quotidiani, corretto fischiare il rigore poiché il braccio largo di Bremer aumenta il volume del corpo e il movimento stesso dell'arto è alto e finisce fuori sagoma. Per questo, alla revisione Var, Fabbri ha deciso così.