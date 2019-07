Caso Ronaldo, cadono le accuse di stupro: CR7 non sarà incriminato

IL CASO

Svolta nel caso Ronaldo-Mayorga. La Procura di Las Vegas ha annunciato che ha lasciato cadere le accuse nei confronti del campione portoghese. Secondo il comunicato diffuso dagli inquirenti che stavano indagando sulla vicenda non ci sarebbe infatti "alcuna prova solida" in grado di documentare la presunta violenza avvenuta in un hotel di Las Vegas nell'estate del 2009. Cristiano Ronaldo, dunque, non verrà incriminato.

Il procuratore Steve Wolfson ha spiegato in una dichiarazione che, dopo avere esaminato la nuova indagine della polizia sulle accuse di stupro a Ronaldo da parte dell'ex modella statunitense Katheryn Mayorga, ha stabilito che esse "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che non saranno contestati capi d'accusa al calciatore". Ronaldo aveva sostenuto che il rapporto c'era stato, ma era stato consenziente.