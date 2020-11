Buffon 25 anni dopo l'esordio in A: "E ancora non è mica finita..."

"Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita...). Facciamo un tuffo nel passato insieme...". Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, in un post pubblicato sui propri profili social ha ricordato così il suo esordio nel campionato di Serie A avvenuto in Parma-Milan (0-0) il 19 novembre del 1995.