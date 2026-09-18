Juventus, Bonucci svela i retroscena: "Con Guardiola ho vacillato, al Milan dopo aver perso lucidità"

Leonardo Bonucci, oggi collaboratore tecnico dello staff della Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera agonistica durante un'intervista rilasciata alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci. L'ex difensore della Juventus ha svelato dettagli inediti sul corteggiamento di Pep Guardiola e sul successivo e discusso passaggio al Milan. Il periodo compreso tra il 2014 e il 2016 ha segnato la sua consacrazione ad alti livelli: "Le stagioni 2014/15 e 2015/16 mi hanno permesso di raggiungere vette incredibili nella mia carriera. Nel 2015 ho giocato la finale di Champions contro il Barcellona, il 2016 si è concluso con l'Europeo, in cui siamo usciti contro la Germania ai rigori, con il mio gol segnato contro Neuer. È stato l'inizio dell'ascesa della mia carriera".