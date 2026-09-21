Italia, altro forfait: Dimarco lascia il ritiro di Coverciano per problemi fisici, convocato Ruggeri

21 Set 2026 - 13:17
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Secondo forfait e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante (Ricci al suo posto), anche Federico Dimarco non sarà a disposizione del Ct. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Dimarco che nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto, convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa

Italia, Dimarco lascia il ritiro: il comunicato

 "A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell’Inter Federico Dimarco - non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club - risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri".

Italia, il nuovo elenco dei convocati per le sfide di Nations League

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

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