Italia, altro forfait: Dimarco lascia il ritiro di Coverciano per problemi fisici, convocato Ruggeri

Secondo forfait e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante (Ricci al suo posto), anche Federico Dimarco non sarà a disposizione del Ct. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Dimarco che nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto, convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa.