Operazione Nostalgia ad Ancona a settembre, via alla prevendita dei biglietti

Sarà un evento da incorniciare per gli appassionati del calcio e non solo. Sabato 26 settembre 2026 il raduno di Operazione Nostalgia farà tappa allo Stadio del Conero e, nella circostanza, sarà possibile ammirare i più celebri campioni del calcio internazionale. L’appuntamento richiamerà nel capoluogo migliaia di persone. È possibile acquistare online i biglietti dell'evento su TicketOne. Basterà cercare "Operazione Nostalgia" sulla piattaforma online. È la prima volta che Operazione Nostalgia arriva nelle Marche. La tappa precedente, a Reggio Calabria, ha registrato il tutto esaurito con un l’entusiasmo delle grandi occasioni. Quaranta saranno i campioni che si esibiranno nell’evento.