Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Operazione Nostalgia ad Ancona a settembre, via alla prevendita dei biglietti

20 Dic 2025 - 11:00

Sarà un evento da incorniciare per gli appassionati del calcio e non solo. Sabato 26 settembre 2026 il raduno di Operazione Nostalgia farà tappa allo Stadio del Conero e, nella circostanza, sarà possibile ammirare i più celebri campioni del calcio internazionale. L’appuntamento richiamerà nel capoluogo migliaia di persone. È possibile acquistare online i biglietti dell'evento su TicketOne. Basterà cercare "Operazione Nostalgia" sulla piattaforma online. È la prima volta che Operazione Nostalgia arriva nelle Marche. La tappa precedente, a Reggio Calabria, ha registrato il tutto esaurito con un l’entusiasmo delle grandi occasioni. Quaranta saranno i campioni che si esibiranno nell’evento.

"Un ottimo risultato essere riusciti a organizzare una tappa del loro tour ad Ancona, un anno di lavoro che ci riempie di soddisfazione – ha affermato l'assessore al Turismo e Impianti sportivi, Daniele Berardinelli, che ha fortemente voluto l'iniziativa -. Questo darà non solo la possibilità a tanti tifosi di calcio di poter vedere da vicino i loro beniamini storici, ma anche di far conoscere in un’ottica turistica le tante bellezze della nostra città a chi verrà da fuori regione."

“Siamo molto orgogliosi che il nostro evento di Operazione Nostalgia faccia tappa ad Ancona o "in Ancona" come si dice da queste parti - dice invece Andrea Bini, fondatore di Operazione Nostalgia - ringrazio Alessandro Veroli di Mate per aver facilitato quei rapporti che ci hanno permesso di instaurare un ottimo dialogo con il Comune; siamo sicuri che sarà una giornata storica per tutti gli appassionati di calcio e sappiamo bene che da quelle parti la passione è sempre viva e, per l’occasione, porteremo ad Ancona quaranta calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo”.

Ultimi video

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

00:33
Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

00:59
Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

03:04
Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Inter

Le Pagelle di Bologna-Inter

06:33
Fabbian: "La vera partita è la finale"

Fabbian: "La vera partita è la finale"

48:57
Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

05:35
Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

02:28
Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

I più visti di Calcio

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:18
Atalanta, emergenza in difesa. Scalvini subito titolare?
11:00
Operazione Nostalgia ad Ancona a settembre, via alla prevendita dei biglietti
10:00
Bologna, la fine di una maledizione: vittoria ai rigori dopo trent'anni di attesa
08:03
Serie B, sabato per il Pescara ultima chiamata per la salvezza
23:18
Cagliari, Pisacane: "Contro il Pisa una finale"