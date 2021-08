Amichevoli, Juventus-Atalanta 3-1: tris bianconero con Dybala, Bernardeschi e Morata

JUVENTUS-ATALANTA 3-1

Prove di Serie A all'Allianz Stadium in una partita dai buoni ritmi. In gol anche Muriel su rigore

La Juventus ha battuto 3-1 l'Atalanta nell'amichevole dell'Allianz Stadium, prova generale per la nuova Serie A. Nel primo tempo bianconeri avanti all'8' con un contropiede fulmineo giostrato da Ronaldo e Chiesa e concluso da Dybala. L'Atalanta ha reagito pareggiando con Muriel su rigore e impegnando Szczesny in più frangenti, ma al 39' Bernardeschi ha pescato un siluro vincente dalla distanza all'incrocio. Nel recupero il tris di Morata. Juve-Atalanta, prove di campionato Getty Images

LA PARTITA

Per almeno un'ora è stata partita vera, con ritmi da campionato e trame di gioco interessanti. Juventus e Atalanta si sono sfidate all'Allianz Stadium per chiudere coi giri del motore alti il precampionato e lo hanno fatto lasciando intravedere anche novità interessanti per la Serie A in arrivo. I bianconeri del secondo corso di Allegri hanno schierato Dybala punta centrale in un 4-3-3 cangiante, mentre Gasperini ha ridato spazio a Ilicic giocando un'ora ad alta intensità. Il 3-1 premia la Juventus, abile a difendersi con ordine nel momento di maggiore pericolosità dell'avversario e a punire con ripartenze e giocate individuali.

Lo schieramento bianconero con Dybala, Ronaldo, Chiesa e Bernardeschi tutti in campo dal primo minuto e Ramsey in cabina di regia ha mosso una certa curiosità e non solo tra i tifosi di casa, di nuovo presenti sulle tribune dopo più di un anno e mezzo. Un tridente che all'occorrenza si è trasformato con facilità in un più equilibrato 4-4-2 sfruttando la generosità di Chiesa e Bernardeschi, ma che già all'ottavo sugli sviluppi di un corner per l'Atalanta ha messo in mostra tutta la propria letalità in campo aperto. Partendo dai propri sedici metri con Ronaldo, la Juventus ha ribaltato l'azione sfruttando la velocità di Chiesa e la tecnica del portoghese e di Cristiano, fino a consegnare alla Joya il gol del vantaggio sul secondo palo.

La reazione dell'Atalanta, fatta di trame a mille all'ora e inserimenti in area a pioggia, non si è fatta attendere e l'episodio del pareggio è arrivato già al 18' quando Bonucci ha atterrato Pessina in area per il rigore che Muriel ha realizzato con freddezza. Sul risultato di parità è stata proprio la Dea a prendere in mano le operazioni cercando l'azione giusta per superare la Juventus, trovando pronto Szczesny prima su Muriel e poi su Ilicic. Prima dell'intervallo però è stato Bernardeschi a pescare il jolly dalla distanza con un sinistro mirato che si è infilato all'incrocio dei pali. Nella ripresa la giostra dei cambi dopo l'ora di gioco ha rimescolato le carte, mentre per il tabellino c'è stato il tempo di segnalare il tris di Morata a porta vuota su assist di Kulusevski in pieno recupero.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 3-1

Juventus (4-3-3): Szczesny (37' st Pinsoglio); Cuadrado, De Ligt (25' st Rugani), Bonucci (25' st Chiellini), Alex Sandro (25' st Pellegrini); Bentancur (37' st Ranocchia), Ramsey (33' st Fagioli), Bernardeschi (18' st De Sciglio); Chiesa (9' st Kulusevski), Dybala (9' st Morata), Ronaldo (18' st McKennie). A disp.: Perin, Danilo, De Winter. All.: Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso (37' st Sportiello); Djimsiti (14' st Toloi), Demiral (37' st Lovato), Palomino (37' st Delprato); Maehle (25' st Sutalo), Pasalic (37' st Da Riva), Freuler (14' st De Roon), Gosens (25' st Pezzella); Pessina (37' st Scalvini), Ilicic (25' st Piccoli); Muriel (14' st Malinovskiy). A disp.: Rossi. All.: Gasperini.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 8' Dybala (J), 18' rig. Muriel (A), 39' Bernardeschi (J), 48' st Morata (J)

Ammoniti: Djimsiti (A)

Espulsi: nessuno

