Allegri, attacco all'Inter: "Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti"

Pacato ai microfoni di SportMediaset nel post-partita, durissimo negli spogliatoi del Meazza. E' questo il retroscena di una serata a nervi tesissimi in casa Juventus, con Massimiliano Allegri che si è reso protagonista di un attacco agli interisti: "Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti", avrebbe detto il tecnico bianconero prima di entrare nello spogliatoio e dire ai suoi: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions".