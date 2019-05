Agnelli a Baku vede Sarri: incontro in hotel per un anticipo di futuro juventino

29/05/2019

Andrea Agnelli e Maurizio Sarri assieme a Baku, in Azerbaijan, nello stesso hotel oltretutto. Casualità? Forse sì, nel senso che il presidente della Juve si trovava nello medesimo albergo del Chelsea perché lì impegnato con la Uefa. Ma certo la presenza contemporanea dei due è stata anche l'occasione per un fugace contatto, un saluto veloce tra il numero uno bianconero e il tecnico dei Blues che dopo la finale di Europa League contro l'Arsenal (cui non presenzierà però di persona lo stesso Agnelli) dovrebbe chiudere la sua esperienza inglese e iniziare la nuova avventura juventina. Per quanto continuino i rumors relativi ad altri possibili candidati (per esempio Pochettino), l'ex tecnico del Napoli è sempre più fortemente indicato come l'erede di Max Allegri.