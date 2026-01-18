Juventus, in attacco è caccia a Mateta: per Spalletti sarebbe la svolta

Sulla capacità di riempire l'area non ci sono grandi dubbi, è alto 192 centimetri e pesa 90 chili in gran parte di massa muscolare. Ottimo giocatore di sponda, a onore del vero ha una lacuna nel controllo stretto in area di rigore, ma non è sicuramente quello che Spalletti gli chiederà se e quando lo avrà a disposizione. Ha invece il grande pregio di saper calciare bene sia di destro che di sinistro. Le biografie ufficiali indicano il destro come suo piede preferito, ma in campo non è così evidente. Ha tirato a volte i rigori anche di sinistro. Per essere una prima punta ha anche un ottimo tiro dalla distanza, potente e preciso. Viene dalla città dei pesi e delle misure: i suoi chili di muscoli saranno molto importanti per capire la dimensione esatta della Juve. Spalletti lo aspetta con ansia.