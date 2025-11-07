Logo SportMediaset

Calcio

Juventus, Ferrero: "Vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"

07 Nov 2025 - 11:50
© Getty Images

"Nella prima decade dell'ottobre 2025 è stata formulata l'archiviazione" per la vicenda del "bilancio 2022 sulla quale la società non è mai stata indagata. Con questo la vicenda penale è stata definitivamente chiusa". Lo ha sottolineato il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l'assemblea degli azionisti in merito all'inchiesta basata sull’ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio bianconero 2022.

In merito invece al patteggiamento relativo ai tre bilanci precedenti ha precisato che "il patteggiamento è una rinuncia a difendersi, ma non comporta alcun riconoscimento di responsabilità da parte della società", ha concluso. 

