Juventus, Ferrero: "Vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"

"Nella prima decade dell'ottobre 2025 è stata formulata l'archiviazione" per la vicenda del "bilancio 2022 sulla quale la società non è mai stata indagata. Con questo la vicenda penale è stata definitivamente chiusa". Lo ha sottolineato il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l'assemblea degli azionisti in merito all'inchiesta basata sull’ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio bianconero 2022.