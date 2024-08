Inter, Zielinski: "Porto gol, assist e giocate. Sogno la Champions"

inter

Parla il polacco: "C'era la possibilità di andare altrove ma ho scelto questo progetto senza dubbi. AdL e la nebbia? Qui ho trovato un bel sole"

Piotr Zielinski è uno dei volti nuovi dell'Inter 2024/25, il centrocampista polacco arrivato dal Napoli a parametro zero spiega la scelta nerazzurra: "Ho avuto altre offerte, sia in Italia che all'estero, anche a gennaio. Ma quando ho visto la qualità della squadra e come veniva messa in campo da Inzaghi non ho avuto dubbi a scegliere questo progetto". Nonostante la nebbia evocata da De Laurentiis (sul mancato rinnovo il presidente azzurro aveva detto: "Forse è abituato maggiormente a certe nebbie, il sole di Napoli gli interessa sino a un certo punto")"? "Non mi sono offeso, è vero che in Polonia c'è la nebbia: era solo una battuta. Comunque a Milano ho trovato un bel sole!".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zielinski spiega di "non aver mai fatto una preparazione così dura ma è un bene, vedrò gli effetti più avanti" e di non vedere l'ora "di giocare a San Siro, stadio mitico: lì ho segnato in maglia azzurra, adesso voglio farlo in maglia nera e azzurra".

Il polacco non è spaventato dalla concorrenza in mediana: "Abbiamo un centrocampo tra i migliori d'Europa, con me è ancora più forte (ride, ndr). Quando li ho affrontati da avversario ti accorgevi di quanto fossero intensi e completi, ti aggredivano subito a palla persa. Spero di giocare il più possibile, mi farò trovare pronto perché prima o poi il momento arriva: porterò esperienza, gol e assist".

E l'obiettivo stagionale? "Lo scudetto ma il sogno di tutti non può che essere la Champions League. Non è impossibile farcela per una squadra capace di arrivare fino alla finale e che possiede così tanta qualità".

Vedi anche inter L’Inter si ferma contro il Pisa in amichevole: è pareggio nel derby tra gli Inzaghi