Inter, Steven Zhang alla festa di Natale 2023: "Il sogno è la seconda stella"

Il presidente fa i complimenti a Inzaghi e conferma l'obiettivo principale di stagione: lo scudetto

Non è una dichiarazioni di intenti che mette un po' da parte le altre competizioni ma poco ci manca: dopo Marotta e Inzaghi (ma pure diversi giocatori), anche Steven Zhang conferma che l'obiettivo principale per l'Inter in questa stagione è lo scudetto. "L'Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella. E lavoriamo per realizzarlo" le parole inviate dal presidente nerazzurro sotto forma di videomessaggio alla festa di Natale della squadra dove non è potuto essere presente.

Dopo la cavalcata europea della scorsa stagione, culminata con la finale persa di misura in Champions League, è evidente che nessuno all'interno del club snobbi la rassegna europea, allo stesso modo di Coppa Italia e Supercoppa Italiana che negli ultimi anni hanno arricchito la bacheca nerazzurra, ma allo stesso tempo c'è la sensazione che si voglia riannodare il discorso interrotto nel 2021 con il campionato vinto da Conte. E, soprattutto, cancellare definitivamente la stagione successiva quando in tanti, Simone Inzaghi in primis, non hanno mandato giù l'epilogo finale con la vittoria del Milan.

Zhang, riporta la Gazzetta dello Sport, ha fatto i complimenti a tutti sfiorando anche il discorso sul futuro del club: "Il percorso fino a Istanbul e quello svolto in questa stagione mi rende orgoglioso. Grazie a tutti. Al management, che garantisce continuità: l'Inter è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il lavoro svolto, la strada è quella giusta".

L'allenatore ha risposto con altri ringraziamenti e tanta fiducia per il 2024: "Abbiamo fato mesi pazzeschi ma i prossimi saranno quelli fondamentali: tutto mi fa ben sperare per il futuro". Gli ha fatto coro Giuseppe Marotta: "Non sediamoci sui mesi passati e teniamo l'asticella alta. Abbiamo grandi aspettative e dipenderà da come lavoreremo".

