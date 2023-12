I ricavi Uefa in Champions League 2023/24 di Inter, Lazio, Milan e Napoli

Con la conclusione dei gironi, oltre ai verdetti sul campo ci sono anche quelli economici: in attesa degli ottavi di finale, si possono stimare i ricavi ottenuti dall'Uefa sin qui da Inter, Lazio, Milan e Napoli per la Champions League 2023/24 . I calcoli fatti da Calcio e Finanza vedono gli azzurri fare meglio di tutti, seguiti da nerazzurri e biancocelesti con in chiusura i rossoneri che ovviamente per quanto riguarda i ricavi di Champions si fermano qui.

RICAVI CHAMPIONS 2023/24: LE VARIABILI

Diverse voci concorrono alla cifra totale, la prima - uguale per tutte le partecipanti - è proprio il bonus partecipazione. In seguito c'è la quota del ranking storico, ovvero calcolato sulla base delle prestazioni europee degli ultimi dieci anni (Napoli davanti a Inter, Milan e Lazio); si prosegue col market pool, quota assegnata ai club di un singolo Paese divisa in due ulteriori voci: market pool 1 tiene conto della posizione in campionato della stagione precedente (per l'Italia quindi Napoli davanti a Lazio, Inter e Milan), market pool 2 è divisa in base al numero di partite giocate in Champions e in questo scenario è stato calcolata l'ipotesi peggiore per definire una cifra minima. Infine vanno aggiunti i bonus per i risultati del girone, più vinci più guadagni, e il bonus per la qualificazione agli ottavi che è uguale per tutte le prime due qualificate di ogni girone.