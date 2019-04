Wanda: "Certo, Icardi resta all'Inter e con la Champions"

21/04/2019

Wanda Nara ha confermato che il futuro di Mauro Icardi sarà ancora all'Inter, allontanando le voci di un eventuale scambio con la Juve per Dybala. "Mauro rimane all'Inter? Certo. Lautaro titolare? Scelte di Spalletti. Ha lui il compito di scegliere sempre la squadra migliore, per il bene dell'Inter", ha detto a Tiki Taka. Sulla Juve: "Fallimento? Cristiano ha firmato per tre anni, vedremo se sarà fallimento in quel momento: magari la vince il prossimo anno. Tutto quello che Cristiano poteva fare in Champions, l’ha fatto nella partita con l’Atletico”.