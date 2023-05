Verso la finale di Istanbul, Zanetti: "Ora l'ultimo sforzo per coronare il sogno"

VERSO CITY-INTER

Il vicepresidente nerazzurro ai nostri microfoni: "Provo una grande emozione"

Tredici anni fa l'ha vinta da giocatore e capitano dell'Inter, ora Javier Zanetti spera di ripetersi da dirigente nella finale di Champions League contro il Manchester City. Ai microfoni di Sportmediaset, il vicepresidente nerazzurro carica la squadra in vista di Istanbul. "Provo una grande emozione, se vediamo il percorso posso dire che i ragazzi sono arrivati meritatamente a questa finale - ha dichiarato a margine di un evento benefico organizzato dalla Fundacion Pupi -. Adesso ce la giochiamo, manca l’ultimo sforzo e coronare il sogno. Una finale di Champions League non capita tutti i giorni. C'è questa grande possibilità e speriamo di arrivarci nel migliore dei modi".

Della finale ha parlato anche il dg Beppe Marotta martedì a margine della presentazione del libro di Adriano Galliani. "Galliani ha detto che sarà a Istanbul per tifare Inter? Ci lega un rapporto di stima, il fatto che venga mi riempie di orgoglio e piacere. Ho tifato per lui in tante occasioni, mi fa piacere che stavolta tifi lui per me".

ZANETTI SU MESSI: "A CHI NON PIACEREBBE? MA..." Zanetti ha anche rilasciato un'intervista a TycSports, parlando del futuro di Lionel Messi, in scadenza col Paris Saint-Germain: "A chi non piacerebbe averlo? Noi però non siamo in grado di poterlo prendere ed è giusto così per quanto rappresenta e vale. L'Inter sta facendo buone cose, con un progetto sportivo ed economico in linea con quanto può spendere e permettersi, con la complicazione del Fair Play Finanziario".

