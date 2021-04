Inter, Conte: "Stiamo facendo la storia, ma occhio al Crotone"

Verso Crotone-Inter

Il tecnico nerazzurro: "Dobbiamo fare l'Inter per evitare brutte sorprese"

Lo scudetto è vicinissimo e Antonio Conte chiede l'ultimo sforzo ai suoi: "A Crotone dobbiamo fare l'Inter per evitare brutte sorprese". Il tecnico nerazzurro vede la vittoria del campionato all'orizzonte: "Tutti qui sanno che siamo vicini a fare qualcosa di storico e straordinario, ma dobbiamo essere bravi a gestire l'attesa". Sull'incontro con Zhang: "Un semplice saluto, non lo vedevamo da tanto".

Sul countdown scudetto

"Dobbiamo essere bravi a gestire l'attesa e noi penso che lo stiamo facendo. Vogliamo arrivare in porto quanto prima".

Su Sanchez

"Tutti stanno contribuendo al nostro percorso. Lui è contento perché qui ha trovato un clima in cui tutti sono importanti. Sono felice di quello che sta facendo, ora penso che avrà più spazio".

Su Vidal

"Arturo ha avuto un contrattempo, il ginocchio operato è sovraccarico e ha un edema. Si sta allenando a parte, spero possa rientrare in questa stagione".

Sulla partita con la Juve

"Ci sono diversi punti chiave in questa stagione che ci hanno fatto prendere più consapevolezza. Non è stata la singola partita: quando siamo andati in testa alla classifica abbiamo retto la pressione e abbiamo dimostrato di avere la giustà mentalità. Bravi ai miei ragazzi".

Sui giocatori che hanno fatto il salto di qualità

"I giocatori sono cresciuti e quindi è cresciuta la squadra: tutti, chi più e chi meno, hanno acquisito un senso di responsabilità maggiore. Tutti stanno raccogliendo i frutti. Anche lo stesso Pinamonti che fino ad adesso non ha giocato, ora è molto più forte di inizio stagione. Si lavora, si fatica, ma si cresce".

La stagione più difficile della carriera?

"Ho già risposto in passato a questa domanda. L'importante è che questa stagione finisca nella giusta maniera".

Sulla stanchezza della squadra

"La stanchezza c'è per tutti, gli altri la stanno accusando di più. Stiamo facendo qualcosa di straordinario e storico per il club, non penso sia il caso di parlare di stanchezza. Chi è stanco me lo dica e va in panchina".

Sulla visita di Zhang

"C'è stato un semplice saluto visto che era da un po' che mancava. Ci ha fatto l'in bocca al lupo".

Sul Crotone

"Domani dovremo fare l'Inter, non possiamo permetterci sorprese. Massimo rispetto per il Crotone, saranno motivati per dimostrare che meritano di restare in Serie A. L'ho detto ai ragazzi, mi auguro abbiano recepito".