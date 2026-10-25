Inter, Jones e Pavard con vista derby: possono rientrare prima del previsto

La continuità di risultato e di prestazione: l'Inter alle 12.30 affronta la Fiorentina a San Siro per agganciare la Lazio e ritrovare la vetta del campionato dopo il sofferto successo contro lo Shakhtar in Champions League. A guidare l'attacco nerazzurro ci sarà Thuram con Pio Esposito al suo fianco, Cristian Chivu dovrà fare delle valutazioni anche a fronte degli infortuni. Non ci sarà Lautaro - ko fino alla sosta di novembre -, e neppure Pavard, Stones, Jones e Luis Enrique.