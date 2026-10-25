Inter, Jones e Pavard con vista derby: possono rientrare prima del previsto

Inter, nel 2027-28 tornerà lo storico stemma del Biscione sulla seconda maglia
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La continuità di risultato e di prestazione: l'Inter alle 12.30 affronta la Fiorentina a San Siro per agganciare la Lazio e ritrovare la vetta del campionato dopo il sofferto successo contro lo Shakhtar in Champions League. A guidare l'attacco nerazzurro ci sarà Thuram con Pio Esposito al suo fianco, Cristian Chivu dovrà fare delle valutazioni anche a fronte degli infortuni. Non ci sarà Lautaro - ko fino alla sosta di novembre -, e neppure Pavard, Stones, Jones e Luis Enrique.
Potrebbe essere davvero arrivato il momento di Provedel ma vista la gestione di Josep Martinez, ripagata dalla prestazione in Champions, non è escluso che Chivu continui a percorrere la strada intrapresa a inizio stagione confermando lo spagnolo. Resta un momento cruciale in cui non fare troppi esperimenti ma pensare solo al risultato, valutare bene la condizione fisica dei giocatori a disposizione ed evitare rischi inutili.
A tal proposito, dall'infermeria nerazzurra trapelano due buone notizie relative a Pavard e Jones. Il francese, che alla vigilia del Bologna aveva rimediato un risentimento agli adduttori della coscia destra, e l'inglese, che prima del Parma aveva accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, dovrebbero tornare in gruppo dopo il match infrasettimanale contro il Venezia di mercoledì.
Tre giorni dopo ci sarà il derby contro il Milan e, in linea teorica, difensore e centrocampista potrebbero essere a disposizione di Chivu che però di solito ci va coi piedi di piombo: a meno di particolari necessità sembra più probabile dunque rivederli mercoledì 3 novembre in Champions League contro il Feyenoord. Sarebbe comunque in anticipo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista che li vedeva rientranti domenica 8 novembre contro il Como.
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