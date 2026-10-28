Caso Mbappé-Cina, arriva la nota del Real: "Profondo rispetto per il vostro popolo"

28 Ott 2026 - 11:17
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Sul caso Mbappè-Cina arrivano anche le attese scuse del Real Madrid. Il club della Liga "desidera esprimere le sue scuse al popolo cinese per il disagio che possa essere stato causato dalle parole del nostro giocatore Kylian Mbappé - si legge in una nota ufficiale della società -. Il nostro club ha un profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che provano affetto e ammirazione per il Real Madrid". All'origine della polemica alcune battute del campione francese su Mao, che avevano portato tre sponsor cinesi a tagliare la collaborazione con il giocatore e la tv di Pechino a interrompere la trasmissione del campionato spagnolo. "Il club si unisce alle scuse pubbliche espresse da Mbappé, in cui il giocatore stesso ha manifestato il suo rammarico per le sue parole e ha ribadito il suo rispetto per il popolo cinese - scrive il Real -. Ribadiamo il nostro impegno per i valori del rispetto, della convivenza e della comprensione tra le culture, ed esprime il suo desiderio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che la uniscono con la Cina e i suoi cittadini". 

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