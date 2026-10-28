Fifa: l'Asia sostiene Infantino, si dimette il n.2 del calcio giapponese

28 Ott 2026 - 12:15
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L'Asia si allinea con Gianni Infantino e il n.2 del calcio giapponese si dimette. Il vicepresidente della Federazione nipponica, Takeshi Okada, ha infatti annunciato che lascia il suo incarico in disaccordo con le recenti posizioni assunte dalla Confederazione calcistica asiatica (AFC) nei confronti della FIFA. L'AFC ha espresso il proprio sostegno alla candidatura di Infantino per un nuovo mandato alla guida dell'organismo mondiale. Nel corso di una riunione a Tokyo, il presidente del calcio asiatico, lo sceicco Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ha manifestato un "pieno impegno" a favore del dirigente italo-svizzero. Una posizione che contrasta con quella adottata poche settimane prima dall'AFC, che si era allineata all'Europa nel criticare il progetto di Infantino di aprire le competizioni più prestigiose della FIFA - inclusi i mondiali - agli investitori privati. Okada, già commissario tecnico del Giappone ai Mondiali del 1998 e del 2010, ha spiegato che "tali controversie risultano incompatibili con le sue convinzioni personali. Nel corso della mia carriera, ho attribuito grande importanza al valore sociale dello sport, convinto che debba essere praticato con integrità", ha dichiarato, aggiungendo di non poter accettare il divario tra i propri principi e le recenti prese di posizione.

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