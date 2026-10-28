Serie A, le partite di questa sera e la classifica aggiornata

Si giocano oggi cinque partite della nona giornata di serie A. Questo il programma e le classifiche: Nona giornata: Sassuolo-Lazio 2-6, Roma-Cagliari 4-2, Torino-Como 1-3, mercoledì 28 ottobre: ore 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter ore 20.45: Genoa-Juventus, Monza-Napoli, giovedì 29 ottobre ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta. Classifica: Lazio 25, Roma 24, Inter 22, Milan 18, Como 17, Frosinone, Juventus 14, Cagliari, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo, Bologna 8, Monza, Genoa 7, Udinese, Parma, Fiorentina 4, Venezia 3. Decima giornata: sabato 31 ottobre: ore 15: Bologna-Monza, ore 18: Udinese-Roma, ore 20.45: Milan-Inter; domenica 1 novembre: ore 12.30: Como-Venezia, ore 15: Frosinone-Torino, Lazio-Cagliari, ore 18: Lecce-Genoa, ore 20.45: Juventus-Napoli; lunedì 2 novembre: ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina, ore 20.45: Atalanta-Parma.