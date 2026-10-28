Milan, Fullkrug si è 'trasformato': gol clamoroso al Borussia. E i numeri sono super

Quasi impalpabile nei sei mesi trascorsi al Milan, Niclas Fullkrug si è letteralmente trasformato in Bundesliga. L'attaccante, in prestito al Werder Brema dal West Ham, sta stupendo tutti in questo primo scorcio di stagione come dimostrano gli undici gol siglati in nove partite tra campionato e coppa di Germania.
Gli ultimi due timbri sono arrivati martedì sera nel corso di Borussia-Dortmund-Werder Brema. Entrato al 59esimo, il centravanti tedesco ha ribaltato il match (poi vinto 3-2 dai gialloneri) siglando un rigore e con una rete che sta facendo il giro del web. Tunnel all'avversario a bordocampo, corsa verso la porta palla al piede e destro potente dal limite. Un super-gol che fa aumentare i rimpianti in casa Milan.