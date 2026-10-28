Milan, Fullkrug si è 'trasformato': gol clamoroso al Borussia. E i numeri sono super

Gli ultimi due timbri sono arrivati martedì sera nel corso di Borussia-Dortmund-Werder Brema. Entrato al 59esimo, il centravanti tedesco ha ribaltato il match (poi vinto 3-2 dai gialloneri) siglando un rigore e con una rete che sta facendo il giro del web. Tunnel all'avversario a bordocampo, corsa verso la porta palla al piede e destro potente dal limite. Un super-gol che fa aumentare i rimpianti in casa Milan.