SERIE A

L'Inter per riprendersi la vetta, il Milan la Champions: è un mercoledì di fuoco. Juve e Napoli non possono sbagliare

Alle 18,30 riparte il nono turno di Serie A dopo le vittorie di Lazio, Como e Roma negli anticipi

28 Ott 2026 - 09:56
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Dopo le vittorie di Lazio, Roma e Como negli anticipi, le altre big di Serie A sono chiamate oggi a rispondere in un mercoledì che si preannuncia scoppiettante. Il Milan, che in piena emergenza aprirà le danze alle ore 18.30, accoglie il Bologna di Palladino: Amorim vuole vincere a tutti i costi per riprendersi il terzo posto a pari merito con i giallorossi di Gasperini.

Trasferta in Laguna invece per l'Inter, anch'essa in campo alle 18.30: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare la vetta alla Lazio di Gattuso. Chivu proverà a superare il pericoloso Venezia facendo un po' di turnover e lanciando la coppia Esposito-Bonny in attacco. 

In serata spazio a Juventus e Napoli, impegnate rispettivamente con Genoa e Monza. I bianconeri, che rinunceranno a Kolo Muani, non devono assolutamente sbagliare per proseguire la rimonta dopo un inizio zoppicante. Discorso simile per i partenopei che in panchina saranno privi di Allegri. "Zitti e scaliamo la classifica" l'imperativo di Max alla vigilia dopo le polemiche di sabato scorso. In campo, nel tardo pomeriggio, anche Parma e Udinese al Tardini in un match che si preannuncia decisivo per la panchina di Runjaic.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Parma-Udinese ore 18.30

Milan-Bologna ore 18.30

Venezia-Inter ore 18.30

Genoa-Juventus ore 20.45

Monza-Napoli ore 20.45

serie a

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