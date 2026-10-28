L'Inter per riprendersi la vetta, il Milan la Champions: è un mercoledì di fuoco. Juve e Napoli non possono sbagliare

In serata spazio a Juventus e Napoli, impegnate rispettivamente con Genoa e Monza. I bianconeri, che rinunceranno a Kolo Muani, non devono assolutamente sbagliare per proseguire la rimonta dopo un inizio zoppicante. Discorso simile per i partenopei che in panchina saranno privi di Allegri. "Zitti e scaliamo la classifica" l'imperativo di Max alla vigilia dopo le polemiche di sabato scorso. In campo, nel tardo pomeriggio, anche Parma e Udinese al Tardini in un match che si preannuncia decisivo per la panchina di Runjaic.