Ultima chance o rilancio? La mossa Eriksen playmaker decide il futuro

NUOVO RUOLO

La scelta di dare una nuova possibilità a Eriksen schierandolo playmaker davanti alla difesa è tutt'altro che un azzardo. Al di là delle motivazioni che spingono Conte a questa revisione tattica (legata anche al fatto che al momento non si vedono squadre disposte a spendere per il danese le cifre che vuole l'Inter), la partita di coppa Italia sembra l'occasione giusta per tentare l'esperimento. Anche perché non sono rimaste molte altre possibilità.

La sua presenza in rosa ha convinto Conte ad adattare la struttura dei suoi provando a vedere se la squadra sarebbe stata in grado di supportare e sopportare un trequartista. Esperimento fallito. La forza offensiva dell'Inter, da agosto 2019, è sempre stata quella di svuotare il centrocampo e cercare le palle in verticale per le combinazioni dei due attaccanti. Con Eriksen in quel ruolo così "totalizzante", il gioco, fatalmente, doveva passare per i suoi piedi, inceppando la manovra nerazzurra.

Come mezzala non è mai stato preso in considerazione. Nelle giocate di Conte quel ruolo è appannaggio di centrocampisti in grado di dare superiorità numerica sull'esterno e di inserirsi con i tempi giusti in area. Corsa, velocità e resistenza, visto che poi, persa la palla, c'è la necessità di piazzarsi di nuovo in linea con gli altri componenti del reparto centrale.

In carriera, il danese, le ha provate tutte. Ha fatto la mezzala sinistra nel 4-3-3, l'esterno largo del 4-4-2, il trequartista centrale nel 4-2-3-1 e quello più decentrato (in coppia con Alli nel Tottenham di Pochettino) nel 4-3-2-1. Ha anche giocato davanti alla difesa, anche se in coabitazione con un compagno di reparto. Il ruolo di regista è l'ennesimo esperimento della carriera. Le qualità, in ogni caso, le ha tutte: visione di gioco, capacità di attirare il pressing per poi liberarsi del pallone e indiscutibile tecnica individuale. Se saprà aggiungerci anche le indispensabili qualità di leadership, potrebbe diventare un playmaker più che convincente.