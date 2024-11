Inter, Thuram: "Devo piacermi meno, voglio essere un killer davanti alla porta"

Marcus Thuram non si pone limiti e, nonostante i già 8 gol realizzati in questa stagione con l'Inter, pensa a come poter fare ancora meglio: "Posso diventare ancora più numero nove, ancora più centravanti - le sue parole a GQ -. Sto lavorando su questo, sia sul campo che nella testa. Devo imparare a giocare meno per piacermi, voglio essere un vero killer davanti alla porta".