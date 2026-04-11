Inter, Sommer: "Vogliamo scudetto e coppa Italia. Futuro? Vedremo. Svilar e Butez i migliori in A"

Anche nella passata stagione l’Inter è arrivata ad aprile in corsa su tutti i fronti per poi però rimanere a mani vuote: "L'anno scorso abbiamo fatto una bella stagione: abbiamo perso lo scudetto per un punto ma questo è il calcio. In questo momento non stiamo pensando a finire questa stagione ma siamo concentrati sulla prossima partita. Pensiamo passo per passo e siamo focalizzati su tutti i piccoli dettagli che possono essere fondamentali per noi. Nessuna partita è facile: pensiamo a una per volta e poi vediamo".