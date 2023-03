Skriniar, dalla Francia: "La sua stagione all'Inter potrebbe essere finita"

DALLA FRANCIA

Il difensore slovacco alle prese con un noioso problema fisico alla schiena, le sue condizioni preoccupano

In casa Inter continuano a preoccupare le condizioni di Milan Skriniar, da settimane ormai alle prese con una fastidiosa lombalgia che ne mette a rischio anche la presenza nell'andata dei quarti di Champions contro il Benfica. Nelle ultime ore il difensore slovacco, che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Paris Saint-Germain, è finito al centro delle polemiche per una presunta visita medica in una clinica di fiducia del club francese, poi smentita dallo stesso giocatore, ma a preoccupare maggiormente i tifosi nerazzurri sono le notizie che arrivano dalla Francia sul suo infortunio.

Secondo quanto riporta L'Equipe infatti, il ko di Skriniar sarebbe davvero una cosa seria che potrebbe anche condizionare l'intero finale di stagione del difensore. "Tornerà a giocare con il club lombardo prima della fine della stagione?" si chiede il quotidiano transalpino, secondo cui nell'entourage del giocatore ci sarebbe il timore che l'ex Samp potrebbe anche non scendere più in campo con la maglia dell'Inter, prolungando così un periodo di inattività che va avanti già da tempo (a parte i pochi minuti giocati contro il Porto).

"Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente non potrò giocare queste due partite con la Nazionale, sono venuto qui a salutare la squadra" ha detto Skriniar qualche giorno fa dal ritiro della Slovacchia prima di rientrare a Milano. Un problema fisico che oltre che a Milano seguono con apprensione anche a Parigi, dove la situazione del difensore viene definita "sensibile", ma comunque non metterà in dubbio il suo trasferimento dall'Inter.

