Inter, Inzaghi incrocia le dita: Barella ko, Dzeko acciaccato e Skriniar ancora fermo

INTER

L'azzurro lascia il ritiro dell'Italia, il bosniaco in panchina contro l'Islanda, lo slovacco bloccato dal problema alla schiena

© Getty Images Se da Dimarco, Gosens e Bastoni sembrano arrivare buone indicazioni in vista della ripresa post pausa in un aprile di fuoco tra campionato, Coppa Italia e Champions, Simone Inzaghi incrocia ora le dita per Barella e Dzeko. Il centrocampista azzurro dell'Inter ha infatti lasciato il ritiro dell'Italia e non prenderà parte alla trasferta di Malta a causa di un pestone subito contro l'Inghilterra (autore Maguire, scontro avvenuto nell'azione che ha poi portato al gol di Retegui. Da lì la sostituzione da parte del ct Mancini). Chiaramente le sue condizioni devono essere valutate dallo staff medico nerazzurro, ma resta lo stato di allerta. Esattamente come per Dzeko che ieri sera ha visto dalla panchina il successo della Bosnia contro l'Islanda: l'attaccante interista - ha riferito il ct Faruk Hadzibegic - è alle prese con un problema alla schiena e resta in dubbio anche per il prossimo match contro la Slovacchia.

E a proposito di Slovacchia, resta sul tavolo nerazzurro la questione Skriniar. Detto della sua lombalgia e dei tempi di recupero ancora incerti (di giorno in giorno la data del possibile rientro slitta, tanto che ora è alquanto incerta la sua presenza nell'andata dei quarti di Champions contro il Benfica), ciò che ha fatto invece irritare l'Inter è il fatto che lo slovacco, prima di raggiungere il ritiro della sua nazionale ed essere lì visitato - con dichiarazioni peraltro poi alquanto lacunose da parte dei medici locali - in precedenza era volato in Francia, a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, per far vedere la sua schiena dolorante al Cers (Centre Européen de Rééducation du Sportif), su espressa indicazione dei medici del Psg, uno dei quali era fra l'altro presente. L'Inter ne era al corrente ma il fatto è stato letto e interpretato come una anticipata "sintonizzazione" sulle esigenze e sulle richieste del suo prossimo club. Insomma, una mossa che non è piaciuta. In ogni caso Skriniar verrà rivalutato settimana prossima e da lì, forse, potrà uscire qualcosa di più chiaro sul suo rientro.