Lukaku regala tre sorrisi all'Inter. "Voglio dimostrare cosa ho dentro"

"Venerdì sera vediamo doppio, anzi triplo. 3 is a magic number". L'Inter celebra Romelu Lukaku nella serata della sua tripletta alla Svezia con la maglia del Belgio. Una bella soddisfazione per Big Rom, grande protagonista proprio davanti agli occhi del suo rivale Ibrahimovic, cui ha rovinato il record di giocatore più anziano nelle qualificazioni europee. Una notizia confortante per Simone Inzaghi, che non vede l'ora di riavere il suo bomber nel 'formato-scudetto'. Lukaku non segnava con la maglia della sua Nazionale da un anno e mezzo.