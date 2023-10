Inter, Simone Inzaghi: "Torino e poi il tour de force, avrò bisogno di tutti"

Dopo il 2-2 contro il Bologna con cui l'Inter ha chiuso il mini-ciclo di campionato prima della pausa, Simone Inzaghi chiede ai suoi di tornare alla vittoria contro il Torino: "Servirà una ottima Inter perché dopo la sosta la preparazione è sempre difficile, visto che i giocatori sono rientrati tra mercoledì e giovedì. Senza dimenticare che incontreremo un'ottima formazione con un allenatore al terzo anno in squadra". Per fare questo servirà migliorare a livello difensivo, soprattutto sulle disattenzioni: "Stiamo lavorando tanto sull'organizzazione difensiva ma dovremo fare ancora di più. Abbiamo concesso al Bologna due gol evitabili, dobbiamo migliorare con tutta la squadra pronta a partecipare nelle fasi di non possesso" le parole a Inter TV.