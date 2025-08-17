Marotta, prime parole da azionista dell'Inter: "Rischio ma credo nel progetto. Forte legame con Oaktree"

Con questa mossa Marotta, dal 2018 all'Inter, si lega a doppio filo ai 20 volte Campioni d'Italia: "La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza - le parole del Presidente riportate dalla Gazzetta dello Sport -. Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull’Inter. È l’ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri. Come tale, comporta dei rischi ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all’Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente da aver messo un po’ delle mie finanze personali in questa impresa".