Amichevoli: l’Inter di Chivu chiude in bellezza, Dimarco e Thuram piegano l’Olympiacos

I nerazzurri archiviano il precampionato con un successo contro i greci: il prossimo appuntamento sarà l’esordio in Serie A

16 Ago 2025 - 23:51
Termina con una vittoria per 2-0 contro l’Olympiacos la preseason dell’Inter di Chivu, pronta ora a fare il suo debutto in Serie A contro il Torino il 25 agosto a San Siro. I nerazzurri superano i greci al San Nicola di Bari, dove ad andare a segno sono Dimarco (uscito poi per un problema fisico) e Thuram. Chiuso il ciclo di amichevoli, l’Inter si può ora concentrare sull’esordio in campionato e sul completare la rosa con gli ultimi colpi di mercato.

LA PARTITA 
Ormai quasi pronta a debuttare in campionato contro il Torino, l’Inter di Cristian Chivu fa tappa a Bari per l’ultima amichevole della propria preseason. L’avversario è l’Olympiacos, già impegnato pochi giorni fa contro il Napoli a Castel di Sangro e che contro i nerazzurri chiude quindi una mini-tournée in Italia. I nerazzurri si presentano in campo con la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram, con Sucic a centrocampo e Pavard in difesa. A segnare l’1-0 che porta in vantaggio l’Inter al 16’ è però Dimarco, dopo una bella azione di squadra: Thuram lavora il pallone per Lautaro, che offre all’italiano l’assist per il gol che stappa il match. Dumfries e Mkhitaryan provano poi a costruire un’altra iniziativa interessante al 25’, con l’Inter che perde però Dimarco alla mezz’ora. L’autore del gol rimedia infatti quella che sembra essere una contusione alla coscia destra e lascia il campo in via precauzionale: al suo posto entra quindi Luis Henrique. Nella ripresa l’Inter trova allora il 2-0 al 53’ con Thuram, lesto nel trasformare in gol un’iniziale respinta di Tzolakis sul tiro di Dumfries. Nel finale c’è spazio anche per Bonny e Pio Esposito, con l’Inter che amministra il vantaggio accumulato e chiude la sua preseason con una vittoria per 2-0 contro un Olympiacos già pronto a iniziare il proprio campionato. 

