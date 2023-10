Inter: c'è l'offerta ufficiale per il rinnovo di Lautaro, la firma entro fine anno

© Getty Images

Lautaro è... il Messi di Marotta e, parafrasando le parole dello stesso ad dell'Inter, non farà come Skriniar e Lukaku. Tradotto, per il dirigente nerazzurro significa che il Toro si comporterà da uomo di parola, non tradirà la maglia, il club e i tifosi: l'argentino, capitano e leader non solo tecnico, ha deciso di sposare il progetto Inter e di rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel giugno 2026. Dentro e fuori dal campo, Lautaro è il simbolo del mondo interista e per questo il club è pronto a riconoscergli un sostanzioso ritocco dello stipendio.