Inter, Chivu: "Possiamo essere più cattivi. Non vogliamo perdere i principi che ci hanno resi forti"

Il tecnico romeno dopo il successo contro l'Olympiacos: "Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo avuto dalla squadra"

16 Ago 2025 - 23:58
© IPA

© IPA

L'Inter ha battuto l'Olympiacos nell'ultimo test amichevole e arriva al debutto in campionato lunedì 25 agosto contro il Torino nel migliore dei modi. "La mia valutazione? Si può fare meglio, possiamo essere più cattivi, verticali e determinati. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo avuto dalla squadra, alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante che sa palleggiare e sa pressare - ha dichiarato Cristian Chivu a Inter TV -. È una squadra rognosa che dava fastidio. Sono contento che a parte Dimarco che ha avuto una botta alla coscia sono usciti tutti senza problemi. Ora si godano un paio di giorni di riposo, meritati, dopo tre settimane di lavoro continuo".

Un bilancio prima dell'inizio del campionato. "Siamo un cantiere sempre aperto, si lavora e si cerca di non perdere quei principi che hanno fatto sì che questa sia una delle squadre più forti del campionato e si cerca di aggiungere qualcosa in più - ha aggiunto Chivu -. Sono contento di come stanno rispondendo, della voglia di lavorare e di mettersi a disposizione del gruppo per avere un inizio di campionato positivo".

Al debutto c'è la sfida contro il Torino. "Bisognerà farsi trovare pronti. Ora ho chiesto loro di godersi questi due giorni, bisogna staccare ogni tanto e riposare perché dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'applicazione non posso rimproverare nulla a nessuno. Hanno dato il massimo nonostante la fatica per una preparazione corta, dove bisogna accelerare un po' i tempi e lavorare sotto fatica. Le gambe oggi hanno girato meglio rispetto alle prime partite, ora avremo tempo fino al 25 per prepararla al meglio". 

