Inter, Chivu: "Possiamo essere più cattivi. Non vogliamo perdere i principi che ci hanno resi forti"

L'Inter ha battuto l'Olympiacos nell'ultimo test amichevole e arriva al debutto in campionato lunedì 25 agosto contro il Torino nel migliore dei modi. "La mia valutazione? Si può fare meglio, possiamo essere più cattivi, verticali e determinati. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo avuto dalla squadra, alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante che sa palleggiare e sa pressare - ha dichiarato Cristian Chivu a Inter TV -. È una squadra rognosa che dava fastidio. Sono contento che a parte Dimarco che ha avuto una botta alla coscia sono usciti tutti senza problemi. Ora si godano un paio di giorni di riposo, meritati, dopo tre settimane di lavoro continuo".