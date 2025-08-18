Inter, Pio Esposito: "Grazie Chivu. Spaesato dopo il gol al River, la Nazionale il mio sogno"

Il primo premio personale - "Il premio di miglior giovane della Serie B è stato il mio riconoscimento personale, quindi un'emozione molto importante per me che non dimenticherò. I due anni a La Spezia sono per me indimenticabili perché sono stati fondamentali per la mia crescita, per il mio inizio, e sono stati due anni in cui ho avuto un po' le mie prime volte: il primo gol tra i professionisti, l'esordio tra i professionisti, quindi ci tengo a ringraziare anche mister D'Angelo che è stato molto importante per me, tutti i miei compagni di squadra e tutte le persone dello Spezia che mi sono state vicine, mi hanno fatto sentire a casa in quei due anni, mi ha fatto prendere il volo ed esaudire il sogno di tornare a vestire questa maglia".