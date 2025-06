Simone Inzaghi nella storia dell'Inter: trofei e media punti record senza spesa sul mercato

E, contrariamente a quanto successo a suoi colleghi o predecessori, Inzaghi non ha avuto grandi budget per costruire la squadra, ma piuttosto ha dovuto rimboccarsi le maniche con quello che aveva a disposizione, come dimostra il saldo positivo tra cessione e acquisti di 114 milioni fatto registrare nel suo quadriennio. Giusto per dare un'idea Milan, Juventus e Napoli nello stesso periodo hanno fatto segnare un "rosso" rispettivamente di 270, 206 e 101 milioni. Per non parlare del Psg che ha schiantato i nerazzurri nella finalissima di Monaco: i francesi negli ultimi 4 anni sul mercato hanno un saldo negativo per 519 milioni. Il lavoro dell'ex Lazio ha infatti aiutato a portare l'Inter fuori da una situazione finanziaria complessa: dopo anni, si prevede che in questa stagione il bilancio nerazzurro tornerà positivo anche grazie al record di introiti in Champions League e agli incassi da botteghino.