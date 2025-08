The Guardian: sospetto doping al Manchester United? Il caso Rozman

C’è un caso di sospetto doping al Manchester United? Da un'inchiesta di The Guardian, emerge infatti che per un mese nel 2024 ha lavorato per il club di Premier David Rozman, capo assistente degli Ineos Grenadiers - la squadra di ciclismo per la quale corrono tra gli altri Aresman, Bernal e Ganna - costretto a lasciare il Tour a inizio luglio in quanto indagato dall'agenzia internazionale per presunti legami con il medico tedesco condannato per doping Mark Schmidt.