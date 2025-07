Terza tappa del tour estivo del ct Gattuso: ad Appiano dall'Inter con Buffon e Bonucci

E in vista dei prossimi impegni - con l'obiettivo di instaurare un rapporto diretto con società e calciatori - Gattuso proseguirà il suo tour facendo visita sabato 2 agosto al ritiro del Cagliari ad Asseminello e assistendo in serata dalla tribuna dell'Unipol Domus al Trofeo 'Gigi Riva', che vedrà la squadra rossoblù opposta al Saint-Ètienne. Mercoledì 13 agosto il Ct sarà poi allo stadio 'Friuli' di Udine per la gara di UEFA Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham.