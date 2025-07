L'Inter prosegue la preparazione ad Appiano: Marotta e Chivu parleranno lunedì alla stampa

Nella giornata di domenica l'Inter si è ritrovata nuovamente ad Appiano per il secondo giorno di ritiro agli ordini di Cristian Chivu. "Lunedì 28 luglio alle ore 14:00, presso il BPER Training Centre, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2025/2026 - si legge in una nota pubblicata dal club nerazzurro -. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa".