Sono oltre 14.000 i biglietti già venduti per Italia-Estonia, terzo incontro per gli azzurri nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 in programma venerdì 5 settembre, dalle 20.45, allo Stadio di Bergamo. I tagliandi possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it. Esaurita la promozione rivolta alle famiglie, restano quelle dedicate agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65.