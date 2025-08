Domenica alle ore 18 il Napoli tornerà in campo per l'amichevole contro il Brest ma, a sorpresa, ne è stata aggiunta un'altra per lunedì mattina alle 10 contro la Casertana (Serie C). Di fatto gli azzurri dovranno dunque giocare due partite in sole 16 ore con Antonio Conte che ovviamente nel secondo test utilizzerà i giocatori non impegnati, o impegnati pochi minuti, la sera prima.