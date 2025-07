Inter, Marotta: "L'obiettivo è sempre vincere, Chivu non è un rincalzo. Lookman? In 2-3 giorni spero di chiudere"

"Abbiamo concluso una stagione che ci ha visto arrivare in fondo a tutte le competizioni, arrivando secondi in campionato per un centimetro che è il gap da colmare. Arrivare in alto non è facile, ripartiamo con le stesse ambizioni di prima con una storia e un palmares da proteggere. Non ci nascondiamo: vogliamo vincere. Se non ce la faremo vorrà dire che gli altri saranno stati più bravi, ma l'obiettivo è quello. Ripartiamo con un nuovo ciclo e un allenatore nuovo - ha continuato Marotta -. Chivu non è mai stato un rincalzo o una seconda scelta. Quando abbiamo delineato il modello di squadra da costruire abbiamo cercato il profilo ideale. Conosce i valori della società e dei giocatori. La proprietà ha messo una cifra importante per profili precisi che possano rinforzarci, abbiamo fatto delle operazioni e il mercato è ancora aperto. Serviva un leader di questo gruppo e siamo orgogliosi della nostra scelta".