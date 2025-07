Nasce l'Inter di Chivu: segui LIVE il primo giorno della nuova stagione nerazzurra

Torna a lavorare l’Inter che questa mattina si raduna ad Appiano Gentile. L’appuntamento, inizialmente fissato per le ore 9.30, è slittato: i calciatori sono attesi al massimo entro le 11. Christian Chivu, arrivato all'alba alla Pinetina, avrà così la possibilità di plasmare ancor di più la nuova Inter dopo i primi giorni sulla panchina nerazzurra al Mondiale per Club. Da lunedì in particolare si inizierà a fare sul serio, con i calciatori che tra oggi e domani svolgeranno i test medici di rito. Domenica 3 luglio andrà in scena un primo test amichevole contro la nuova Inter Under 23 targata Stefano Vecchi.