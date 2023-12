Serie A: Inter-Lecce 2-0, Bisseck e Barella rispediscono la Juve a -4

INTER-LECCE 2-0

I nerazzurri con un gol per tempo sbrigano la pratica salentina e rispondono ai bianconeri vittoriosi a Frosinone

L'Inter vola con Bisseck e Barella



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella 17a giornata di Serie A, l'Inter batte 2-0 il Lecce e rispedisce la Juventus a -4 in classifica, mentre il Milan terzo sprofonda a -11. Senza Lautaro Martinez, i nerazzurri devono ringraziare Bisseck e Barella: il difensore tedesco segna di nuca il primo gol in Serie A (43'), dopo aver colpito poco prima una traversa; il nazionale azzurro chiude il match, dopo uno splendido colpo di tacco di Arnautovic, non sbagliando a tu per tu con Falcone, il migliore dei salentini con una serie di incredibili parate.

LA PARTITA

Inzaghi recupera De Vrij e Sanchez per la panchina, ma il loro posto in infermeria è preso da Lautaro Martinez e Dimarco. Chance dal primo minuto per Arnautovic, che fa coppia con Thuram, mentre il terzino azzurro è sostituito da Carlos Augusto. In difesa confermato Bisseck. D'Aversa, invece, non rinuncia al solito 4-3-3: Gallo preferito a Dorgu, mentre il tridente è formato da Strefezza, Piccoli e Banda. L'Inter, come da copione, prende subito le redini del match e al 2' c'è già lavoro per il Var: Thuram in area per Mkhitaryan, che anticipa Falcone ma calcia a lato. La tecnologia conferma la decisione dell'arbitro, non c'è nessun contatto tra l'armeno e il portiere. Il Lecce fatica a ripartire e quando lo fa predilige la fascia sinistra presidiata da Banda: l'attaccante zambiano mette in cross teso che attraversa tutta l'area e arriva a Gonzalez, botta sul primo palo che Sommer mette in angolo (9'). Mkhitaryan è uno dei più attivi e all'11 serve Arnautovic, sinistro di prima intenzione respinto con il piede da Falcone in angolo. Bravo l'estremo difensore salentino, ma l'austriaco poteva fare meglio. L'Inter prova a mettere sotto assedio gli ospiti e tra il 18' e il 22' crea altre due occasioni: cross rasoterra di Carlos Augusto per Thuram, Falcone smanaccia a terra e sventa il pericolo; poi il portiere del Lecce è graziato da Arnautovic che, innescato da uno scambio Thuram-Barella, si divora un gol calciando a lato da pochi passi. Il Lecce copre meglio gli spazi, Inzaghi si arrabbia perché i suoi abbassano i ritmi e non sono abbastanza cattivi sotto porta. Il match si ravviva nel finale di tempo, con Bisseck grande protagonista: il difensore tedesco prima prende in pieno la traversa con un destro al volo dopo un corner di Calhanoglu (40'), poi al 43' sblocca il match: punizione in area del turco, l'ex Aarhus di nuca non lascia scampo a un ottimo Falcone. La prima frazione si chiude con un brivido per Sommer, quando Strefezza calcia altissimo da pochi passi.

Il Lecce riparte con Kaba al posto di Gonzalez, che ha rischiato l'espulsione per doppia ammonizione al 42' per un fallo di mano, e con un atteggiamento più propositivo. A far venire i capelli bianchi a tanti tifosi nerazzurri, però, ci pensa l'arbitro Marcenaro quando indica il dischetto per un tocco di braccio di Carlos Augusto sulla conclusione di Gendrey. Il Var richiama il direttore di gara che torna sui suoi passi, visto che il brasiliano aveva il braccio attaccato al corpo. L'Inter si appoggio soprattutto sulla vena di Mkhitaryan, prima troppo altruista quando serve Arnautovic (anticipato da Baschirotto) invece che calciare lui stesso e poi impreciso quanto l'austriaco ricambia il favore (59'). Bisseck ha ancora un'occasione (Falcone alza sopra la traversa il colpo di testa), poi il Lecce per una quindicina di minuti prende il sopravvento, pur senza impensierire più di tanto Sommer, sempre attento. L'Inter ha un po' l'acqua alla gola, ma al 78' chiude la sfida: Arnautovic di tacco mette Barella davanti a Falcone, il centrocampista scarta il regalo splendido del compagno e fa 2-0. Il Lecce rimane in 10 per l'espulsione tanto giusta quanto sciocca di Banda, che prima protesta e poi insulta palesemente Marcenaro. Nel finale c'è quasi gloria anche per Pavard e Asllani subentrati dalla panchina, ma Falcone è prima miracoloso sul francese da pochi passi e poi si ripete sull'albanese che ci prova dalla distanza. Ora i ragazzi di Inzaghi possono godersi il Natale, ma senza festeggiare troppo: il 29 c'è la complicata trasferta di Marassi con il Genoa a chiudere un ottimo 2023.

LE PAGELLE

Bisseck 7 - Momento migliore per segnare il primo gol con l'Inter non poteva esserci, visto che arriva nel finale del primo tempo. Prima una traversa, poi un'altra occasione. Solido anche in difesa

Mkhitaryan 7 - Grande prestazione dell'armeno, il migliore tra i centrocampisti. Con i suoi inserimenti spacca la compattezza del Lecce e crea tante occasioni per i compagni.

Barella 6,5 - Complessivamente commette qualche errore di troppo, ma è bravo a scartare il regalo natalizio di Arnautovic e mandare i titoli di coda su una partita che rischiava di complicarsi.

Arnautovic 6,5 - Gara dai due volti dell'attaccante austriaco, chiamato a sostituire Lautaro Martinez. Primo tempo da mani nei capelli, con tanto di gol facile divorato. Cresce nella ripresa, dove lotta, fa sponda e serve su un piatto d'argento con un fenomenale colpo di tacco Barella. Dottor Jekyll e Mr Hyde.

Falcone 7,5 - Se il Lecce rimane in piedi fino al termine del primo tempo e poi non crolla nel finale è tutto merito suo. Bravissimo su Arnautovic nel primo tempo, miracoloso su Pavard e Asllani nel finale. Il migliore in campo.

Piccoli 5 - Serata complicata per l'attaccante bergamasco, costretto a lottare da solo con l'intera retroguardia nerazzurra. Acerbi per lui è un muro invalicabile e non riesce nemmeno a tenere palloni per far salire la squadra.

Banda 4,5 - In campo è stato uno dei più pericolosi dei suoi, ma perde la testa nel finale protestando e insultando l'arbitro. Una sciocchezza che chiude qui il suo 2023.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Darmian 6, Barella 6,5 (44' st Frattesi SV), Calhanoglu 6,5 (30' st Asllani 6), Mkhitaryan 7 (44' st Klaassen sv), Carlos Augusto 6 (39' st Pavard 6); Thuram 6 (39' st Sanchez sv), Arnautovic 6,5. A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Agoume, Motta, Stabile, Sarr. All.: Inzaghi 7

Lecce (4-3-3): Falcone 7,5; Gendrey 6 (41' st Venuti sv), Baschirotto 5,5, Pongracic 5,5, Gallo 6; Oudin 5 (41' st Sansone sv), Ramadani 6, Gonzalez 5,5 (1' st Kaba 6,5); Strefezza 5,5 (19' st Rafia 6), Piccoli 5 (28' st Krstovic 5), Banda 4,5. A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Touba. All.: Tarozzi (D'Aversa squalificato) 5,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 43' Bisseck (I), 33' st Barella (I)

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I), Piccoli (L), Pongracic (L)

Espulsi: Al 38' st Banda (L) per proteste e insulti all'arbitro

Note: Al 23' st ammonito Inzaghi (I) per proteste

LE STATISTICHE

. L'Inter, con Simone Inzaghi alla guida, ha segnato in 25 partite di fila con un singolo allenatore per la prima volta nella sua storia in Serie A.

· L’Inter è sia la squadra che ha subito il minor numero di gol (solo sette) sia quella che ha registrato il maggior numero di clean sheet (12) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

· Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2017/18), Hakan Çalhanoglu ha fornito 24 assist su calcio piazzato, nessun giocatore ne ha serviti di più nei maggiori cinque campionati europei nel periodo, al pari di Joshua Kimmich e Dani Parejo.

· L’Inter ha vinto senza subire gol quattro partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2018 (sei in quel caso, sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti).

· Yann Bisseck è il primo difensore dell'Inter nato a partire dal 2000 a segnare in Serie A. In generale, è solo il secondo giocatore nerazzurro nato dal 2000 a trovare il gol nel massimo campionato, dopo Sebastiano Esposito (classe 2002, il 21/12/2019 v Genoa).

· Nicolò Barella (una rete stasera e un assist contro la Lazio) ha preso parte a un gol in due incontri di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2022: tre in quel caso.

· Marko Arnautovic ha fornito più assist con la maglia dell’Inter in Serie A (due in 14 match) rispetto a quelli serviti con la maglia del Bologna in 54 presenze nel torneo (solo un passaggio vincente).

· Solo il Bayer Leverkusen (16) ha segnato più gol con i propri difensori rispetto all'Inter (sette) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

· Il Lecce è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa in questa stagione di Serie A (sette).

· Solo il Milan (cinque) ha ricevuto più cartellini rossi del Lecce (tre) in questa stagione di Serie A.

· Prima di oggi, Lautaro Martínez aveva giocato tutte le precedenti 89 partite dell'Inter tra tutte le competizioni, il suo precedente match saltato risaliva al 9 aprile 2022 (Inter-Verona in Serie A).