Serie A, Inter-Lazio 2-1: decide un colpo di testa di Skriniar

INTER-LAZIO 2-1

Immobile risponde a Bastoni nel primo tempo, poi nella ripresa risolve tutto il centrale slovacco. Nerazzurri in vetta a +1 dal Milan con una gara in meno

L'Inter inizia il 2022 con una vittoria pesante. Nella 21.ma giornata di Serie A la squadra di Inzaghi batte 2-1 la Lazio e, con una gara in meno, resta in vetta a +1 dal Milan. A San Siro nel primo tempo Bastoni (30') sblocca la gara con un sinistro dal limite, poi Immobile (35') approfitta di una dormita della difesa nerazzurra e pareggia. Nella ripresa Skriniar (67') decide il match di testa. Ottava vittoria di fila in campionato per Inzaghi. Bastoni e Skriniar puniscono la Lazio Getty Images

LA PARTITA

Dopo il viaggio a vuoto a Bologna e senza Calhanoglu, per la prima gara del 2022 Inzaghi si affida alla coppia d'attacco Lautaro-Sanchez e piazza Gagliardini in mediana a contrastare la fisicità di Milinkovic Savic. Sarri invece lascia in panchina Luis Alberto e punta tutto sul tridente Felipe Anderson-Immobile-Pedro per colpire in ripartenza. Senza pressione alta, è l'Inter a prendere subito in mano il possesso e il match. Ordinata in fase difensiva e aggressiva sui portatori, la squadra di Inzaghi manovra bene in ampiezza e spinge sugli esterni cercando di sfruttare i cambi di gioco. Da una parte è Perisic il più attivo, dall'altra tocca invece a Barella attaccare la profondità. A ritmi alti però c'è poco margine d'errore e qualche imprecisione nel palleggio nerazzurro complica un po' i piani dell'Inter negli ultimi venti metri. Pescato da Barella, Perisic spedisce alto di testa da buona posizione, poi Lautaro segna, ma Pairetto annulla con l'aiuto del Var per la posizione irregolare del Toro in partenza. Occasioni che aumentano la pressione nerazzurra e costringono la Lazio ad abbassarsi e a chiudersi. Dopo una grande parata di Strakosha su una girata al volo di Lautaro, intorno alla mezz'ora è Bastoni a far saltare il banco con un sinistro chirurgico dal limite. Gol che sblocca la gara e accende il match. Sotto pressione e in svantaggio, la Lazio si affida infatti alle ripartenze per colpire e sugli sviluppi di una punizione battuta rapidamente da Cataldi pareggia i conti con Immobile, bravo ad approfittare di una dormita di Skriniar, De Vrij e Handanovic e a rimettere tutto in equilibrio.

La ripresa si apre con una parata di Handonovic su Immobile, poi un sinistro velenoso di Perisic attraversa tutto lo specchio della porta davanti a Strakosha e l'Inter prova a riprende in mano la gara affidandosi al possesso e al fraseggio stretto. Atteggiamento che costringe gli uomini di Sarri a rimanere bassi e ad affidarsi alle incursioni rapide di Pedro e Felipe Anderson per tenere impegnata la retroguardia nerazzurra. Dopo una ripartenza sulla destra, Milinkovic-Savic sbaglia tutto davanti ad Handanovic, poi il gioco si sposta in mediana. A caccia di forze fresche e più spinta, Sarri leva Felipe Anderson e fa entrare Zaccagni. Ma è sempre l'Inter a spingere. Strakosha disinnesca una punizione di Sanchez, poi la difesa biancoceleste respinge i tentativi a botta sicura di Dumfries e Perisic. Occasioni che accendono il forcing dell'Inter e portano al raddoppio nerazzurro. A riportare avanti la squadra di Inzaghi ci pensa una zuccata di Skriniar, servito perfettamente da un cross col contagiri di Bastoni. Colpo che rimette la gara sui binari dei Campioni d'Italia e innesca la girandola dei cambi. Sarri fa entrare Luis Alberto, Leiva e Lazzari. Inzaghi invece fa alzare dalla panchina Dzeko, Correa, Darmian, Vidal e Dimarco. Sostituzioni che mescolano un po' le carte e tengono viva la partita fino al triplice fischio. Immobile segna, ma è in fuorigioco e Pairetto annulla. Poi Handanovic esce bene su Ciro e nel finale c'è spazio solo per gli ultimi tentativi biancocelesti respinti senza affanno da Skriniar & Co. L'Inter inizia bene il 2022 e manda un messaggio forte e chiaro al campionato. Quando le punte non brillano, nelle fila nerazzurre sono i difensori a fare la differenza. E in campionato le vittorie consecutive ora sono otto.



LE PAGELLE

Bastoni 7,5: con la Lazio bassa ha spazio per spingere e non si tira mai indietro. Firma il gol che sblocca la gara con un sinistro preciso a fil di palo, poi serve l'assist per Skriniar

Sanchez 7: tanto movimento e lavoro tra le linee per collegare i reparti. Con gli spazi intasati, tocca a lui dare un punto di riferimento in verticale alla manovra nerazzurra e ci riesce

Skriniar 6,5: sul pareggio di Immobile è un concorso di colpa con De Vrij e Handanovic. Nella ripresa si fa perdonare con la zuccata del 2-1 che decide la gara

Immobile 6,5: con la Lazio concentrata sulla fase difensiva, ha pochi palloni per far male, ma riesce comunque a timbrare il cartellino approfittando di una dormita della difesa nerazzurra

Strakosha 7: sicuro e preciso tra i pali. Tiene a galla la Lazio con almeno due grandi interventi. Sui gol di Bastoni e Skriniar non può far nulla

Milinkovic-Savic 5: a ritmi alti non brilla in mediana e fatica a far valere le sue qualità fisiche e tecniche. Nella ripresa sbaglia tutto davanti ad Handanovic e spreca una grande occasione sull'1-1



IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-1

Inter (3-5-2): Handanovic 5,5; Skriniar 6,5, De Vrij 5,5, Bastoni 7,5; Dumfries 6 (32' st Darmian 6), Barella 6,5 (37' st Vidal 6), Brozovic 7, Gagliardini 6, Perisic 6,5 (37' st Dimarco sv); Lautaro 5,5 (29' st Dzeko 6), Sanchez 7 (29' st Correa 6).

A disp.: Rovida, Radu, Vecino, Sensi, Ranocchia, D'Ambrosio, Curatolo. All.: Inzaghi 7

Lazio (4-3-3): Strakosha 7; Hysaj 5,5 (36' st Lazzari sv), Luiz Felipe 5,5, Radu 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 6,5 (23' st Leiva 6), Basic 5,5 (23' st Luis Alberto 5,5); Felipe Anderson 6 (15' st Zaccagni 5,5), Immobile 6,5, Pedro 6.

A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Romero, Vavro, Moro, Anderson, Muriqi. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 30' Bastoni (I), 35' Immobile (L), 22' st Skriniar (I)

Ammoniti: Vidal (I); Luiz Felipe, Basic, Radu, Zaccagni (L)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- L'Inter ha ottenuto 49 punti dopo 20 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2007/08.

- La rete di Ciro Immobile ha interrotto una striscia di 587 minuti in cui l'Inter aveva tenuto la porta inviolata in Serie A.

- Ciro Immobile è diventato oggi il terzo giocatore capace di realizzare almeno 15 reti in tutte le ultime sei stagioni nei maggiori cinque campionati europei, dopo Mohamed Salah e Robert Lewandowski.

- Escludendo i calci di rigore, Ciro Immobile ha ritrovato il gol contro l'Inter in Serie A che gli mancava da 3003 giorni - l'ultimo risaliva all'ottobre 2013, quando giocava al Torino.

- Quella di Skriniar è stata la 13ª rete di testa dell'Inter in questa Serie A, più di qualasiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

- In 18 presenze di questo campionato, Milan Skriniar ha realizzato tre reti (tutte di testa), tante quante quelle messe a segno in 32 partite giocate nella scorsa Serie A.

- Per la prima volta nella sua carriera in Serie A, Alessandro Bastoni ha sia segnato che servito un assist in un singolo match.

- L'Inter ha trovato il gol per sei sfide consecutive contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2012.

- Luis Alberto ha giocato oggi la sua 200ª partita in tutte le competizioni con la maglia della Lazio.

- Roberto Gagliardini ha giocato oggi la sua 150ª partita con l'Inter in tutte le competizioni.

- 100ª partita da titolare in tutte le competizioni da quando gioca all'Inter per Nicolò Barella.

- Matteo Darmian ha disputato oggi la sua 250ª partita nei maggiori cinque campionati europei.

- 150ª presenza in Serie A per Manuel Lazzari.