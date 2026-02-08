Juve-Lazio, polemiche anche allo Stadium: "Ok Koopmeiners, ma su Cabal è calcio di rigore"

08 Feb 2026 - 21:58
© X

© X

Teun Koopmeiners aveva trovato il gol che avrebbe potuto sbloccarlo in maglia Juve, ma l’arbitro Marco Guida ha immediatamente annullato la rete per la posizione irregolare di Khephren Thuram. "Rete correttamente annullata perché Thuram impatta sull’azione saltando al momento del passaggio del tiro", il commento a Dazn dell'ex arbitro Luca Marelli, che però sottolinea che poco prima c'è stato un contatto in area biancoceleste che né il direttore di gara né il Var hanno ravvisato: "Nella stessa azione attenzione però, perché c’è l’intervento di Gila su Cabal che è il classico intervento negligente, a mio parere è fallo da calcio di rigore".

Ultimi video

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

02:24
Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

01:49
Bisseck: "Siamo forti di testa"

Bisseck: "Siamo forti di testa"

01:31
Thorstvedt: "Voltiamo pagina subito"

Thorstvedt: "Voltiamo pagina subito"

01:05
DICH NICOLA PRE ATALANTA 08-02 DICH

Nicola: "Atalanta un avversario di qualità"

02:16
DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

00:11
DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

I più visti di Calcio

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Pagelle di Inter-Torino

Pagelle di Inter-Torino

MCH CHIVU TEDOFORO 05-02 MCH

Folla per Chivu tedoforo a Sant'Ambrogio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Francisco Conceiçao

Juventus, problema per Conceicao dopo la gara con l'Atalanta: le sue condizioni verso la Lazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:58
Juve-Lazio, polemiche anche allo Stadium: "Ok Koopmeiners, ma su Cabal è calcio di rigore"
20:06
Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter
18:51
Bisseck gol, ma ci sono tanti dubbi sulla posizione di Thuram: "Qualcuno può trovare il fuorigioco?"
18:21
Lecce, Di Francesco: "Oggi abbiamo messo anima e cuore"
17:42
Sassuolo, anche Carnevali sta con De Rossi: "Var? Così roviniamo il calcio"