Juve-Lazio, polemiche anche allo Stadium: "Ok Koopmeiners, ma su Cabal è calcio di rigore"

Teun Koopmeiners aveva trovato il gol che avrebbe potuto sbloccarlo in maglia Juve, ma l’arbitro Marco Guida ha immediatamente annullato la rete per la posizione irregolare di Khephren Thuram. "Rete correttamente annullata perché Thuram impatta sull’azione saltando al momento del passaggio del tiro", il commento a Dazn dell'ex arbitro Luca Marelli, che però sottolinea che poco prima c'è stato un contatto in area biancoceleste che né il direttore di gara né il Var hanno ravvisato: "Nella stessa azione attenzione però, perché c’è l’intervento di Gila su Cabal che è il classico intervento negligente, a mio parere è fallo da calcio di rigore".