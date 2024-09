Riecco Zhang, commento sotto un post di Frattesi. E lui risponde: "Mi manchi"

© social

Steven Zhang non smette di seguire l'Inter. Nonostante il giovane imprenditore cinese abbia perso il comando del club nerazzurro lo scorso 22 maggio in favore del fondo californiano Oaktree, il 32enne di Nanchino sta proseguendo a tifare i Campioni d'Italia. Sabato non si è perso il successo di Lautaro e compagni per 3-2 a Udine, arrivando anche a commentare il post social di Davide Frattesi che ha sbloccato il punteggio al Bluenergy Stadium su perfetto assist di Darmian.