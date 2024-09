Serie A, Udinese-Inter 2-3: Lautaro si sblocca e decide il match

UDINESE-INTER 2-3

Al Bluenergy Stadium Kabasele risponde al gol lampo di Frattesi, poi il Toro firma una doppietta e Lucca accende il finale

© IPA 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ma rialza la testa. Dopo il pareggio col Monza e la sconfitta nel derby, nella sesta giornata di Serie A la squadra di Inzaghi batte 3-2 l'Udinese e si rilancia in classifica portandosi a 11 punti. Al Bluenergy Stadium Kabasele (35') risponde al vantaggio lampo di Frattesi (1'), poi una doppietta di Lautaro riporta avanti l'Inter grazie a una deviazione di Bijog nel recupero del primo tempo e a un bel destro preciso dal limite a inizio ripresa. Nel finale un gol di Lucca (83') fa tremare i nerazzurri.

LA PARTITA

Con gli uomini contati in difesa e senza Payero, contro l'Inter Runjaic accantona gli esperimenti sul tridente, serra le linee e si affida al 3-5-2. Dietro c'è il gigante Tourè accanto a Kabasele e Bijol, in attacco invece Davis e non Lucca insieme a Thauvin. Scelte a cui Inzaghi risponde confermando la ThuLa davanti, ma facendo tre cambi rispetto al derby: Frattesi per l'infortunato Barella, Darmian al posto di Dumfries e Bisseck per Pavard. Mosse che segnano subito la gara. Servito in profondità da Darmian, dopo 43 secondi Frattesi sorprende alle spalle di Tourè, entra in area e sblocca il match di destro. Lampo che sorprende i friulani e carica i nerazzurri. Alta e aggressiva, l'Inter imposta con precisione da dietro, manovra in ampiezza e attacca con tanti uomini. Okoye blocca un'incornata debole di Bastoni, poi Lautaro spreca un assist col contagiri di Calhanoglu e l'Udinese rischia di subire il raddoppio in mischia. In pressione, la banda di Inzaghi spinge, cambia gioco con rapidità e prova a innescare le punte con i cross e a sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Forcing che tiene alto il ritmo dei Campioni d'Italia, ma che non basta per mettere definitivamente ko l'Udinese. Dopo una grande parata di Okoye su Thuram e un piattone fuori bersaglio di Frattesi da buona posizione, i padroni di casa guadagnano metri, costringono Dimarco a un mezzo miracolo su un inserimento di Lovric e intorno alla mezz'ora di gioco pareggiano i conti con una girata precisa di Kabasele di testa su un cross perfetto di Zemura. Zuccata che sorprende la difesa nerazzurra e costringe l'Inter a ricominciare da capo. Di nuovo dinamica in costruzione con Frattesi e in spinta con Dimarco, la squadra di Inzaghi accelera e chiude il primo tempo in avanti. Darmian spreca una buona occasione, poi nel recupero ci pensa Lautaro a raddoppiare i conti grazie a una deviazione di Bijol e a mandare l'Inter in vantaggio negli spogliatoi.

La ripresa si apre senza cambi e con l'Inter che aggredisce alto e parte ancora forte come nel primo tempo. Dopo un errore di Bijol su un lancio in profondità per Thuram, Lautaro prende la mira dal limite e firma il tris di destro. Rete che premia l'atteggiamento degli uomini di Inzaghi e indirizza il match. In vantaggio di due gol, l'Inter prova infatti a controllare il possesso e a guadagnare metri in sicurezza allargando il gioco sugli esterni. Tema tattico che deve fare i conti con i cambi di Runjaic. Lucca ed Ekkelenkamp entrano al posto di Lovirc e Davis e l'Udinese aumenta la pressione sui calci piazzati tenendo impegnata la retroguardia nerazzurra. Con lo sguardo rivolto anche alla Champions, Inzaghi toglie Dimarco, Bastoni e Thuram e fa entrare Carlos Augusto, De Vrij e Taremi per dare più copertura in fase di non possesso, occupare gli spazi e giocare di rimessa. Okoye blocca uno scavetto di Lautaro, poi Carlos Augusto non trova la porta da buona posizione e Lucca riapre il match in contropiede approfittando di uno dei pochi errori dei nerazzurri in fase di pressing. Guizzo che fa tremare l'Inter, innesca gli ultimi cambi e accende il finale. Tutta in avanti, l'Udinese attacca a testa bassa a caccia del pari, ma il bunker di Inzaghi regge l'urto e il match si chiude con una parata di Okoye su Correa e un gol annullato a Taremi. L'Inter ritrova Lautaro, sbanca Udine e rialza la testa.



LE PAGELLE

Lautaro 7: fino al 48' Bijol gli sta addosso, va al trotto e non riesce a colpire con cattiveria, poi si sveglia tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa e si sblocca firmando una doppietta importante per lui e per la squadra

Frattesi 7: ritmo e gamba in mediana. Non eccelle nel palleggio, ma quando c'è da inserirsi e da avviare le ripartenze palla al piede è micidiale. Sblocca la gara dopo 43 secondi, poi sfiora il raddoppio e continua dare profondità e soluzioni alla manovra nerazzurra

Dimarco 6,5: domina a sinistra in entrambi le fasi e dal suo sinistro arrivano le azioni più pericolose dell'Inter. Nel primo tempo anche un grande salvataggio su Lovric. Dopo un'ora di gioco lascia il posto a Carlos Augusto in vista della Champions

Bisseck 5,5: non sempre preciso in marcatura e attento nei duelli fisici. Sul gol di Kabasele sbaglia, è troppo lontano dal suo uomo e l'Inter si fa infilare ancora su un cross dalla trequarti

Bijol 5: si incolla a Lautaro e fino al recupero del primo tempo gli concede poco spazio, poi nel finale del primo tempo devia la palla in rete sul tocco del Toro e a inizio ripresa sbaglia tutto sull'azione del 3-1 nerazzurro andando in tilt

Kabasele 6: la battaglia fisica con Thuram è durissima e prova a reggere l'urto nei duelli. Nel primo trova la zuccata giusta per il pareggio provvisorio

Davis 5: troppo macchinoso con la palla tra i piedi e presente nell'area nerazzurra. Lascia il posto a Lucca dopo il tris di Lautaro

Lucca 6,5: entra, dà fisicità e alla prima occasione buona si invola verso la porta nerazzurra seminando Calhanoglu e battendo Sommer con freddezza. Discutibile la scelta di farlo partire in panchina



IL TABELLINO

UDINESE-INTER 2-3

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 6, Bijol 5, Tourè 5; Ehizibue 5,5, Lovric 6 (13' st Ekkelenkamp 5,5), Karlstrom 5,5, Zarraga 6 (46' st Bravo sv), Zemura 6; Thauvin 6,5 (29' st Atta 5,5), Davis 5 (13' st Lucca 6,5).

A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Brenner, Ebosse, Modesto. All.: Runjaic 5,5

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5,5, Acerbi 6, Bastoni 6 (30' st De Vrij 6); Darmain 6, Frattesi 7 (41' st Zielinski sv), Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 5,5, Dimarco 6,5 (19' st Carlos Augusto 5,5); Thuram 6,5 (30' st Taremi 6), Lautaro Martinez 7 (41' st Correa sv).

A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Arnautovic, Asllani, Pavard, Palacios. All.: Inzaghi S. 6

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 1' Frattesi (I), 35' Kabasele (U), 48' Lautaro (I), 2' st Lautaro (I), 38' st Lucca (U)

Ammoniti: Karlstrom (U)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- L’Inter ha subito almeno due gol per il terzo incontro in questo campionato, già più volte rispetto a tutto il girone d’andata della scorsa stagione (tre); i nerazzurri tuttavia hanno vinto un incontro nonostante abbiano subito due reti in Serie A per la prima volta dallo scorso 10 febbraio, contro la Roma (4-2).

- Dopo aver iniziato il torneo con tre successi e un pareggio, l’Udinese ha perso le ultime due partite di campionato: i friulani hanno registrato due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (tre in quel caso, la prima delle quali contro l’Inter).

- Lautaro Martínez è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in trasferta dal suo esordio in Serie A nel 2018/19: 10.

- Lautaro Martínez ha realizzato una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dallo scorso 25 febbraio, in quell’occasione contro il Lecce.

- Quello di oggi è il quinto assist fornito da Marcus Thuram per un gol di Lautaro Martínez in Serie A, il francese è l'attaccante che ha servito più passaggi vincenti a un singolo compagno di squadra dall'inizio della scorsa stagione nella competizione.

- Quattro delle 11 reti in Serie A di Lorenzo Lucca sono arrivate da subentrato; è il suo primo centro entrando a gara in corso nella competizione a partire dal 3 dicembre, doppietta contro l’Hellas Verona.

- Quello di Davide Frattesi (43") è il gol più veloce dall'inizio di una gara di Serie A a partire dal 27 maggio 2023, con Romelu Lukaku dopo appena 40 secondi contro l'Atalanta, sempre con l’Inter.

- Davide Frattesi è stato coinvolto in ben sei reti nelle sue ultime sei gare da titolare con l'Inter in Serie A (tre gol e tre assist).

- L’Udinese è la vittima preferita di Davide Frattesi in Serie A: quattro gol in sei confronti con i friulani nella competizione.

- Jordan Zemura è il primo giocatore dello Zimbabwe a servire un assist in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Entrambi i gol segnati da Christian Kabasele in Serie A sono arrivati in casa nel corso dei primi tempi (il precedente lo scorso 3 dicembre contro l’Hellas Verona).

- Yann Sommer ha giocato oggi la sua 50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia dell'Inter.

- Questa è solo la seconda volta nelle ultime tre stagioni di Serie A in cui l'Udinese non schiera italiani nell'11 titolare; anche la precedente, lo scorso aprile, era stata contro l'Inter.