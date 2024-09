Mondiale per club, svelati i 12 stadi che ospiteranno le gare nel 2025

MONDIALE PER CLUB

Dodici gli impianti scelti dalla Fifa per la competizione che vedrà protagonisti due club italiani: "Questo torneo è un esempio di inclusività"

Mondiale per club 2025: i 12 stadi protagonisti





















© Fifa 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà il MetLife Stadium di New York a ospitare la finalissima dell'atteso Mondiale per Club in programma in America dal 15 giugno al 13 luglio del 2025. A rappresentare l'Italia saranno Inter e Juventus nel torneo che vedrà protagonisti 32 club di tutto il globo. Nella notte, direttamente da Central Park, Gianni Infantino ha annunciato anche gli altri 11 impianti nei quali andranno in scena i vari match in programma nel corso del Global Citizen Festival: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), 65.000 posti, Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle), Audi Field (Washington D.C.).

Il numero uno della Fifa ha introdotto così il nuovo storico Mondiale per club: "Nel 2025 Fifa inaugurerà una nuova era nella storia del calcio per club grazie alla più grande, inclusiva e meritocratica competizione per club su scala globale, che andrà in scena proprio qui negli Stati Uniti - le sue parole -. La Fifa Club World Cup 2025 si disputerà in 12 fantastici stadi, questo è il palcoscenico sul quale le stelle dei 32 migliori club del mondo segneranno l'inizio di una nuova era nella storia del calcio internazionale".

E ancora: "Questa nuova competizione targata Fifa è l'unico vero esempio di solidarietà e inclusione genuine nel panorama mondiale del calcio per club. Questa incredibile nuova Coppa del Mondo permetterà alle migliori società provenienti da Africa, America Centrale e del Nord, Asia e Oceania di sfidare le potenze europee e sudamericane, esercitando al contempo un impatto enorme sulla crescita del calcio per club e sullo sviluppo dei migliori talenti a livello globale. In questo modo possiamo offrire opportunità e speranza a chi ne ha più di bisogno, così come prestigio e calcio di qualità a coloro che rappresentano il meglio che questo sport ha da offrire. Ringrazio davvero tutti. Mai discriminare nessuno, includere sempre tutti. Questo è il vero spirito della nuova FIFA Club World Cup" ha concluso Infantino.

Al momento sono 30 i club certi di partecipare al Mondiale per Club: Inter, Juventus, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Atletico Madrid, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Salisburgo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Al Ahly SC, Wydad AC, Espérance Sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns, Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan, CF Monterrey, Seattle Sounders FC, Club León, Pachuca e l'Auckland City FC. Comporranno il quadro la vincente della Coppa Libertadores in corso il club della nazione ospitante.