Recoba tra genio e imprevedibilità e quel sinistro che fece innamorare Moratti: il Chino compie mezzo secolo

E Recoba, in quella pazza Inter di campioni un po’ sfortunati, rappresentò un modello, amato da Moratti proprio per la sua discontinuità, che rendeva tutto imprevedibile, e dunque, in un certo senso, più esaltante. Un amore così folle quello di Moratti da permettergli di trasferirsi al Venezia per avere più spazio, nel gennaio del ’99; così folle da costringerlo a tornare indietro subito dopo la clamorosa salvezza in laguna (costruita praticamente sulle magie dell’uruguaiano). Talmente amato dal presidente, il Chino, da diventare, tra il 2001 e il 2003, il più pagato al mondo (pur non essendo un titolare indiscusso). Con quei gol memorabili, con quel sinistro diabolico e quel passo da fuoriclasse vincente (ma mai abbastanza!), Recoba - insomma - ha rappresentato meglio di chiunque altro, almeno fino al Triplete del 2010, l’Inter di Massimo Moratti. Che con lui ha comunque vinto due scudetti (quello del 2005/06 revocato alla Juve e assegnato dalla Figc per le note vicende di calciopoli e quello del 2006/07), una Coppa Uefa e 4 coppe nazionali. Fino al gol da calcio d’angolo (contro l’Empoli) del 29 aprile 2007, quando Recoba disse addio all’Inter, e – soprattutto – al suo presidente, con un’ultima giocata da fuoriclasse mancato. E, proprio per questo, per sempre rimpianto.